日本維新の会の吉村洋文代表が１９日、フジテレビ系「Ｍｒ・サンデー」で、国民民主党の玉木雄一郎代表から、政治とカネの問題についての規制について賛成してほしいという呼びかけに答えた。

この日は玉木代表、吉村代表が時間をずらして生出演。最初に出演した玉木代表は、吉村代表へ「政治とカネ」の問題の規制について「是非、賛成していただけますか」と、一緒に企業・団体献金の規制などに賛成してほしいと呼びかけていた。

これに吉村代表は「政治とカネ、綺麗に正すのは当然」とした上で「企業・団体献金の禁止、我々は掲げるだけではなく、自分たちは受けないというのもやってきた」とキッパリ。そして「国民民主党も、ああいう言い方をしているが、実は労働組合から多額の政治献金を受けているわけですよ。その法案、国民民主、公明党に不利にならない法案になっている。それは自民党も気づいているわけです」と述べた。

そして「自民党は企業・団体献金が悪いこととは思ってなくて、透明化すべきという考え、そういう点からすると（維新は）唯一受けてない政党ですから。企業からの献金のあり方どうするのか、労働組合から受ける献金はどうするのか。上限規制すべきではないか、機関誌から受けているところはどうするのか、ぼくたちは受けていないから、よりいい案を作っていきたい」と述べていた。