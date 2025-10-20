ラッパーでシンガー・ソングライターの、ちゃんみな（27）が19日、TBS系「日曜日に初耳学」（日曜午後10時15分）にリモートで出演。新作1曲を作るのに2時間で仕上げると話した。

MCの林修氏から「たくさんの曲を作詞作曲されてますけど、1曲をつくるのにどのくらいの時間をかけてますか」と質問され、「2時間です」と左手でVサインをつくって答えた。スタジオでは「えええ〜」と絶叫が起こり「はやっ」との声も飛び交った。

さらにスタジオから「歌詞もメロディーも含めて2時間で完成しちゃうんですか」と問われ、「はい、フルで。今は2時間で完成させて、2時間でできなかったら、もうやめる手段をとってます」と明かした。

ハライチ澤部佑から「途中でできなかったら、途中までのヤツは捨てちゃうんですか」とさらに尋ねられる「捨てます」とキッパリ。そして「（曲の）ストックはあります。私が死んだら、是非、HANAにって、遺書に書いてあります」と話した。

HANAは、日本の7人組ガールズグループ。ちゃんみながプロデュースに関わり、オーディション番組『No No Girls』から今年4月に誕生した。