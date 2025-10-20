UCC上島珈琲（以下、UCC）は、「UCC BEANS ＆ ROASTERS」ブランドの「ミルク好きのラテ PET450ml」を、10月20日にリニューアル発売する。さらに期間限定で、生クリーム専門店「Milk」のコラボ第2弾「ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテPET450ml」を10月20日に、「ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml」を11月10日に発売する。

「UCC BEANS ＆ ROASTERS」ブランドは、2014年9月から“ほっこり、おしゃれ。癒しのカフェの味わい。”をコンセプトに、カフェの味わいやおしゃれな雰囲気を気軽に楽しめるラテメニューを提案している。ミルクの品質に特化したカフェラテのリキャップ缶製品と、ミルクの甘さがありながら、ゴクゴク飲めるすっきりとした味わいが特長の、ペットボトル製品を展開している。



「UCC BEANS ＆ ROASTERS ミルク好きのラテ PET450ml」

「UCC BEANS ＆ ROASTERS ミルク好きのラテ PET450ml」は、ミルクの甘さがありながら、ゴクゴク飲めるすっきりとした味わいが特長で、これまでミルクの味わいを好む若年層や女性を中心に飲用されてきた。今回、やさしいコーヒーの味わいはそのままに、牛乳の使用量を増やし、“すっきり甘いミルク感”をより感じられる味わいにリニューアルする。

パッケージはメインターゲットの20代女性に親しんでもらえるよう刷新している。ミルクピッチャーから注ぐミルクを、グラフィカルに表現してミルクのシズル感を強調。“ミルクが主役のカフェラテ”であることを、分かりやすく可愛らしく演出している。

コラボ第二弾として、生クリーム専門店「Milk」が味覚を監修した「UCC BEANS ＆ ROASTERS 北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml」（期間限定）する。



「北海道産生クリーム入りカフェラテ リキャップ缶375g」

昨年は、コラボレーション第1弾として、「北海道産生クリーム入りカフェラテ リキャップ缶375g」を販売し、女性を中心に、多くの人に飲用された。今回、さらに幅広い人にカフェラテを楽しんでもらうため、女性ユーザーとの親和性の高いペットボトル形態を採用した。ミルク感を引き立たせるコーヒーのやさしい味わいと、北海道産生クリームのまろやかなクリーム感がアクセントの一杯になっている。



「UCC BEANS ＆ ROASTERSミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml」

焼き芋の香ばしい風味を楽しめる「UCC BEANS ＆ ROASTERSミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml」（期間限定）を発売する。

近年、外食店などで“いも”を用いたメニューが広がっている。その背景を踏まえ、秋冬のフレーバーラテ「UCC BEANS ＆ ROASTERS ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml」を期間限定で発売する。焼き芋の香ばしい風味と、ミルク感を引き立たせるやさしいコーヒーの味わいが同時に楽しめる。

［小売価格］

UCC BEANS ＆ ROASTERS ミルク好きのラテ PET450ml：240円

UCC BEANS ＆ ROASTERS 北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml：250円

UCC BEANS ＆ ROASTERSミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml：250円

（すべて税別）

［発売日］

UCC BEANS ＆ ROASTERS ミルク好きのラテ PET450ml：10月20日（月）

UCC BEANS ＆ ROASTERS 北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml：10月20日（月）

UCC BEANS ＆ ROASTERSミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml」（期間限定）：11月10日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp