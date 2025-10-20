WEST.濱田、事務の大先輩との釣りショット公開「めちゃオオモノで大漁」「ホントに幸せな顔してて」
WEST.の濱田崇裕さんは10月19日、自身のInstagramを更新。同じ事務所・STARTO ENTERTAINMENTに所属する先輩とのツーショットを公開しました。※「濱」は正式には異体字
コメントでは、「ホントに幸せな顔してて、こっちも幸せになりました」「めちゃオオモノで大漁じゃないですか」「濱ちゃんの幸せそうな顔見れて我も幸せ」「濱田くんが幸せそうでなにより！」「可愛い」「木村さんと一緒で終始ご機嫌楽しそうなはまちゃんが見られてこちらも幸せです」「写真の中の笑顔が楽しさとか嬉しさを充分物語ってる」と、歓喜の声が上がりました。
「濱ちゃんの幸せそうな顔見れて我も幸せ」濱田さんは「幸せな時間を本当にありがとうございます」と感謝し、写真を6枚載せています。1枚目は俳優の木村拓哉さんとのツーショットです。一緒に釣りに出掛けたようで、ハッシュタグで「#幸せすぎ #兄貴と釣り #夢叶う」と喜びを爆発させています。また2枚目以降で濱田さんが手に持っている魚はとても大きいです。
濱田さん出演の動画木村さんの公式YouTubeチャンネル『【木村さ〜〜ん！】木村拓哉は「超アングラー」めちゃくちゃ戦力のハマちゃんと巨大サワラは釣れるのか！？』に出演し、共に釣りをした2人。今回の写真はそのオフショットです。2人のすてきな関係性が気になる人は、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。
