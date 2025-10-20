うお座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
海王星とのラスト・ランデブー。
自分らしさ、自分のペースを取り戻せるでしょう。
また、周囲の反応、評価も回復して、「そうそう、これこれ」と確信と手応えを得られるはず。
それは、守護星・海王星がうお座に戻ってくるから。2011年から続く最強の星のバックアップ期間も、今週から3カ月強で終わりを迎えます。自分育て、方針の決定、新規スタートを突貫で進めていきましょう。やりたいことをやる、会いたい人に会う、思いを形にして伝えるなど、積極的なアクションを起こして。
スペシャルな強運期の始まりです。本気を出して。目覚めましょう。
愛も、あなたがリードを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
