みずがめ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
1歩ずつ大前進。
ハードモード。
やるべきことが山積みで、あなたが3人くらいいないと回らないでしょう。ただ、分身の術の取得を目指すよりも、目の前の課題をコツコツこなしていくほうが、話が早そう。
絶対に無理、どう考えても不可能なのに、なぜかミラクルが起こって、ちゃんと収めることができます。自分の限界を更新するつもりで、全集中でいきましょう。
パワーのほとんどを仕事に持っていかれるため、社交や恋愛はなおざりになってしまうはず。状況を隠して、遅刻や不機嫌パターンは、モメるだけ。「ちょっとキツくて」と弱音を吐いてあなたのペースに巻き込んで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
