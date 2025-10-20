そんなはずじゃなかった...モロッコに０−２完敗「最悪の試合を強いられた」。準優勝のアルゼンチン、母国メディアは悲嘆も「未来を示した」と称える【U-20W杯】
「そんなはずではなかった」。アルゼンチンのメディア『Cronica』も落胆。「チリで開催されたU-20ワールドカップ決勝で、アルゼンチン代表はモロッコ代表に敗れて優勝を逃した」と伝える。
現地10月19日に行なわれたファイナルで、最多６度の優勝を誇るアルゼンチンは、初の決勝進出を果たしたモロッコと対戦。同メディアは「最悪の試合を強いられた」と振り返る。
「序盤からアフリカのチームが立ち上がり、効果的なプレーを見せたため、試合は複雑になり始めた。６分、サンティーノ・バルビは退場を免れたものの、ヤシル・ザビリが見事なFKで１−０とリードした」
ロングボールに抜け出したザビリと、前に出たGKのバルビが衝突。モロッコ側はバルビの退場をレビューでリクエスト。主審の判定は警告だったが、このファウルで献上したFKを決められた。
「時間が経つにつれ、チームはボールを握り始めたが、モロッコの守備を破るのに苦労した」。相手ゴールに迫るシーンを何度も作るが、得点には至らない。29分にはカウンターをくらい、ザビリのボレーシュートで被弾。アルゼンチンは前半を０−２で終える。
「後半はディエゴ・プラセンテ率いるチームがボールを完全に支配した。しかし、たびたびシュートが枠を外れてしまい、プレーの精度が欠けていた」と指摘する『Cronica』は、モロッコの戦いぶりにも言及する。「あらゆる攻撃を巧みに処理し、耐え抜いた。不利な状況で立ち直れない相手を翻弄する術を心得て、世界チャンピオンの座に輝いた」。
試合はそのままモロッコが２−０で勝利。アルゼンチンは７度目の優勝を逃した。記事では「熱狂のなかでの挫折は、本当に辛いものだ」としつつ、「しかし、素晴らしいプレーを見せ、惜しくも及ばずながら最後まで戦い抜き、未来があることを示してくれた子どもたちの活躍を称えなければならない」と、若き代表チームの奮闘を労った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
