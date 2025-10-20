やぎ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
からっぽになって。
もういいのかもしれない。
そんな気持ちが高まっていくでしょう。実際、前ほど頑張れなくなっていきます。無理をしない、付き合い過ぎない、気付いていても気付かぬフリをするなど。ちょっと気を抜き過ぎかも、ちゃんとしないと後悔しそうな気がするなど、やらないことへの罪悪感も募るでしょう。なにしろ、やぎ座さんはマジメですから。
でも、“抜いていく”のが、自然な流れ。多くのことは役割を終えて、あなたは次のフェーズへ向かっていく途中にいるのです。
オフも、ポカンとできる場所へ。のんびり＆デトックスが大正解。
愛も自然体で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）リセット＆リラックス。
