U-17女子W杯開幕！日本代表「リトルなでしこ」はニュージーランドに快勝スタート　先制弾のキャプテン青木夕菜が“POM”

10月17日にモロッコで開幕したFIFA U-17女子ワールドカップ2025。

「リトルなでしこ」ことU-17日本女子代表は19日、グループステージの初戦でニュージーランドと対戦し、3-0の快勝を収めた。

日本は38分、キャプテンを務めるDF青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディメニーナ）のPKで先制。

前半アディショナルタイムに得た2本目のPKは青木のキックが相手GKに止められてしまったものの、75分に10番のMF福島望愛（JFAアカデミー福島）、84分に途中出場のMF式田和（日テレ・東京ヴェルディメニーナ）が追加点を挙げてリードを広げた。

U-17女子ワールドカップは、今大会より出場チーム数が「16」から「24」へ拡大。ひとまず2029年まで毎年モロッコで開催されることが決まっており、白井貞義監督率いるチームは世代のベストメンバーより“これから”の選手が多く招集されている。

その中で、決して容易な相手ではなかったニュージーランドに初戦で快勝。5大会ぶり2度目の頂点に向けてまずは好スタートを切った。

なお、この試合のプレーヤーオブザマッチ（POM）には青木が選出されている。

日本はグループステージで、22日（水）にザンビア、25日（土）にパラグアイと対戦する。