「質素な着物でも美しい！」長澤まさみ、映画オフショットに反響！ 「美しいの代表」「カッコイイし色っぽい」
俳優の長澤まさみさんは10月19日、自身のInstagramを更新。主演を務めた映画『おーい、応為』のオフショットを公開しました。
【写真】『おーい、応為』のオフショット
ファンからは「公開おめでとうございます」「質素な着物でも美しい！」「美しいの代表」「カッコイイし色っぽいです」「眼福でございます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】『おーい、応為』のオフショット
「美しいの代表」葛飾北斎の娘・葛飾応為を描いた映画『おーい、応為』にて、主人公の応為役を務めた長澤さん。17日に公開した同作の3枚のオフショットを公開しました。いずれの写真も真顔の長澤さんが写っており、その美しさに引き込まれます。特に1枚目は、長澤さんが寝転んで真っすぐ上を見ているショットで、長いまつ毛や高い鼻がとてもきれいです。
公式Instagramではメインビジュアルも！同作の公式Instagramアカウントでは、メインビジュアルも公開中。また、長澤さんの投稿とは別のオフショットも多数掲載されています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)