いて座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
不足を補いましょう。
「え？ そうなの？」とドキッとしそう。
みんなが当たり前のようにやっていることをスルーしてきたことに気付くでしょう。家のあれこれ、お金に関すること、趣味や体力づくり……今からでも遅くはありません。コツを聞き出して、追いかけてみましょう。
もっとも「やらなくちゃ！」で始めたことのうち、7割くらいは三日坊主になるはず。もともとあなたには必要のないことだからです。でも、まずは、チャレンジを。「教えてもらってよかった」も3割は残ります。そちらを大事に育てていきましょう。
愛は甘さ控えめ。さくさく確認が大好評。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
