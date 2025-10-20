1児の母・益若つばさ、40歳の誕生日を報告 17歳長男との親子2ショットに反響「めっちゃ素敵な息子さん」
モデルでタレントの益若つばさが19日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、長男（17）との親子2ショットを公開した。
【写真一覧】誕生日を迎えた益若つばさ＆長男の親子2ショット
益若は「40歳になりました!!」と書き出し、友人らとの“誕生日パーティー”の様子を紹介。さらに「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」と明かし、長男との仲むつまじい親子2ショットを披露している。
「さりげなくママの誕生日のTシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ!!!笑 一回寝たと思ったら夜中また起きてきてどうしたのかと思ったら『誕生日プレゼント渡せてないから』と、サボテンくれました！」と、長男からサプライズプレゼントがあったことを報告。
「嬉しいーー!!わざわざ買いに行ってくれてるのも知らなかったよ。ほんと日に日に成長してるなぁ、、」とつづり、成長した姿に喜びを伝えた。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます 息子さんとのツーショットも素敵」「さりげなく誕生日Tシャツ嬉しいし、サボテンのプレゼントもかなり嬉しい!!!素敵な息子さん〜〜」「めっちゃ素敵な息子さん」「息子さんもかっこいい〜」などと祝福するコメントが寄せられている。
