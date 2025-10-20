さそり座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
理屈は後。
感度バッチリ。
イイと思ったことにパッと飛びつけそう。また、久しぶりに実のある話、手応えのあるプロジェクトと出会えそう。持ち前の用心深さ、疑り深さを忘れて夢中になれるのは、運が動いているサインです。
流れにただ乗るのではなく、そこから派生的に自分の力で何かできないか考えてみるとさらに楽しくなっていくはず。未来へのよい保険にもなります。
社交、交渉は、イエス・ノーをハッキリと。境界線を明確にし、自分の領域を守っていきましょう。
オフは、やったことがないに挑戦を。
愛は、ホレ直させるチャンス。イメチェンが決め手に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）行動が先。
理屈は後。
感度バッチリ。
イイと思ったことにパッと飛びつけそう。また、久しぶりに実のある話、手応えのあるプロジェクトと出会えそう。持ち前の用心深さ、疑り深さを忘れて夢中になれるのは、運が動いているサインです。
流れにただ乗るのではなく、そこから派生的に自分の力で何かできないか考えてみるとさらに楽しくなっていくはず。未来へのよい保険にもなります。
社交、交渉は、イエス・ノーをハッキリと。境界線を明確にし、自分の領域を守っていきましょう。
オフは、やったことがないに挑戦を。
愛は、ホレ直させるチャンス。イメチェンが決め手に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)