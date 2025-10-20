¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²÷¾¡¡¢Âè7Àï¤Ø¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡Ú¥È¥í¥ó¥È¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï19Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤ÎÂè6Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë6¡½2¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡3ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Æó²ó¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£4¡½0¤Î¸Þ²ó¤Ï¥²¥ì¥í¤Î¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï5²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡Âè7Àï¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬WS¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ì¤ÐµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£