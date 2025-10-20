「木曽路に行く予定です」に義母が→まさかの一言、祖父母世代あるあるに共感集まる【ママリ】

お食い初めで「木曽路に行く予定」義母からの返答に思わずつっこんだ理由

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

©ママリ

お食い初めのとき「木曽路行く予定です」と伝えたら、「え～！？いいね！一泊？」と聞かれて、一泊って何⁉️と思ったら、本当の木曽路（長野）へ旅行に行くのかと思ったらしいです😂

和食のレストランですよ（笑）とつっこんだら、「木曽路に散策にでも行くのかと思っちゃったよ！そうだよね～！おかしいと思った！一人で大笑いしちゃった」と言うLINEが来ました。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんは、お子さんのお食い初めについて「木曽路」というお店に行く予定と伝えたところ、長野県にある木曽路という地名と勘違いをしたそう。「え～！いいね！一泊？」というやりとりから、関係性の良さが伝わってきますね。

アプリユーザーからエピソードが続々

この投稿に対し、アプリユーザーからさまざまなエピソードが集まりました。

息子にダルメシアン柄のアウター着せていると



わー！可愛ね！その牛柄ー！





とのこと。。笑笑



否定はしませんでした



その数日後



うちの旦那が息子のアウターを見て一言



牛柄良いねー！！！



血は争えないなと思った次第です😂笑 出典：

qa.mamari.jp

家族の何気ない会話が微笑ましいですね。ダルメシアン柄が「牛柄」に変わる発想も面白くて、親子の似た感性が伝わってきます。

義母ではなく義父でもいいでしょうか、、☺️



いつも静かな義父が仕事から帰ってきて

”今日水筒と間違えてとんかつソース持っていってた”とカバンからとんかつソースが出てきた時は涙出るほど笑いました😂 出典：

qa.mamari.jp

普段静かな義父さんの思いがけないエピソード、とてもほっこりしますね。とんかつソースの登場に思わず笑ってしまうのも納得です！

コストコのこと、何度訂正してもコトスコって言います 笑

あと家庭菜園をしていて、“赤いパプリカを植えたつもりが唐辛子できちゃったー”と言って大量にくれたんですが、パプリカでした 笑 出典：

qa.mamari.jp

「コトスコ」という独特な呼び方にクスッとさせられました。赤いパプリカのくだりも、微妙なズレがなんとも可愛らしいですね。



義家族との日常で起こる、何気ないけれど笑顔になれるエピソードたち。ちょっとしたズレやユニークな言動に、思わずクスッと笑いながら、家族の温かさにほっとする瞬間が詰まっています。読んでいるだけで、心が和むエピソードの数々でした。

毎週泊まりに来る義姉の子どもたち。「もう限界」と夫に相談するも逆ギレされツラい！

©ママリ

同居です。

毎週泊まりに来る義姉の子供達。

私はもう限界が来てしまい、義母に

毎週はやめてもらってもいいですか？私も疲れてゆっくりしたい時あるのでと話したら、すぐウチの旦那に話し、

オカンに何か言った？そんな事言われたら凹むやろ？

何で泊まりに来たらあかんの？

みんなの家やろ？

全然私の気持ちわかってくれてないねと言ったら

じゃあ、俺はどうすればいいの？

言っとくけど、俺が1番辛い立場にいるんやでね？

と挙句の果てに半ギレされました。



出ていく決心が少しつきました。 出典：

qa.mamari.jp

義母と同居する投稿者・Iさんの家には毎週、義姉の子どもたちが泊まりに来るようです。義姉にとってはIさんたちの暮らす家は自分の実家なのでしょうが、迎える側も毎週来られると疲れますよね。



さすがに毎週のお泊まりはしんどいと義母に話したところ、その話は義母からすぐIさんの夫に伝わりました。夫からは「なぜ義姉の子が泊まりにきてはいけないのか？」と詰め寄られました。



さらに、義母とIさんの板挟みになっている自分が1番つらいと逆ギレされてしまいます。

ちなみに、私は正社員帰りが20時近くになります。

それから、子供の勉強、お風呂寝かせる。



ほぼ自分の時間はありません。



今の家は2年前に建て、旦那名義で、義母たちからも一定額をもらってます。



だから、毎週来てもいいんでしょうか？

仕方ないんでしょうか？



批判、中傷はごめんなさい。

今、とても大丈夫ではないので…



みなさんなら、どうしますか？



私が責められて悪いようなので、明日義母に謝るつもりです。 出典：

qa.mamari.jp

Iさんの日々の生活からは、平日にゆっくりできている様子はかんじられません。もし同居でなく核家族であれば、休日は家族だけでマイペースな時間を過ごすことも難しくないでしょう。



ゆっくりしたいという気持ちから義母に話をしたIさんですが、夫から責められ、また家を建てた際に義母側からお金を出してもらったことが引っかかり、謝るしかないのかな、と感じています。



同居であればこうしたことは我慢するしかないのでしょうか。ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

休むことは大事！出ていっても仕方ない

平日は仕事と育児。週末は義姉の子どもたちのお泊まりと、ゆっくり休む暇もないIさん。しかしそのことを訴えても責められるのはIさんの方でした。



このまま我慢するしかないのかな？というIさんの悩みに、ママリユーザーからは力強い言葉が集まりました。

1番の味方であるべき旦那さんが味方になってくれないなんて悲しすぎます、、、😢

ゆっくり休む暇も与えてもらえないなんて私なら速攻出ていきます😭💦 出典：

qa.mamari.jp

義姉と同様、夫にとっても現在の家は実家。Iさんとはリラックスできる度合いが全く違いますよね。上の意見にもあるように、Iさんにとってはアウェーである現在の家においては、夫は意識的にIさんの味方をしてもらいたいところです。



ゆっくり休めないというのは体だけでなく心にも影響があります。何とかIさんが休めるといいなと願わずにはいられません。

自分の実家に行って何が悪いの？って思う方もいらっしゃるでしょうが、同居してる弟夫婦が居るのに毎週行く義姉は非常識だし、受け入れる義母も非常識だと思います。

私なら月1でも嫌です！

そんなに毎週毎週くるのであれば、義姉夫婦が同居した方が良かったんじゃないですか？と言って、実家に帰りますね。 出典：

qa.mamari.jp

「自分の実家に行って何が悪いの？」というのは、確かに意見として出てきそうですね。それも気持ちとして間違いではないでしょう。ただ、自宅ではない家に行ったり、子どもを行かせたりするならば、そこに今住んでいる人たちの事情はきちんとくむ必要があると、個人的には思います。



そこに現在暮らしている人が、1人でも「休みたい」と思っているのであれば、その気持ちを大切にしたいですね。



もし、義姉が休日に子どもたちを預かってもらえる場所がないために、実家に子どもを泊まらせているのであれば、義母やIさんの夫が義姉の家に毎週泊まりがけで行き、子どもたちのお世話をするのも1つの方法かもしれませんね。

「ご飯もお茶も出ない」義実家訪問でモヤモヤ…私の心が狭いの？

©ママリ

質問なのですが、

義実家に行くとおもてなしがないって普通ですか？😅

おもてなしというか、お昼時に行くと何もご飯がないです。

普通家に行くと言われればお昼は用意してくるものだと認識していました。

私の実家はご飯は？と気にしてくれるし、

食事を作ってくれます。

義実家に行く時は大抵お昼時ですが、

旦那も義実家ではお昼を食べようとしません😅

わたしの実家ではご飯が出るのが当たり前なのに

何故なんだろうと思います。

優しい義両親ですが、なんだか引っかかります。笑

私の実母も、ありえないって感じです😅 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの育った家では、家を出た子どもが帰ってくる時、帰宅後にご飯を食べるかなどを気にするのは「普通」だったようです。一方で、夫の実家では同じ状況でもご飯のことは特に気にしないスタンスの様子。



この違いに驚いていた投稿者さんですが、少しずつモヤモヤが募ってきます。

正直行ってもお茶も何もしないから

何のために行くんだろうと思ってしまいます。

今まで特に特に大きなものは何もしていただいたことがないので

こちらも行きたくないと思ってしまいます。

私の心が狭いのでしょうか？💦 出典：

qa.mamari.jp

夫の実家に行っても食事をするわけでもお茶をするわけでもないようで、「だったら一体、何のために義実家に行ってるのだろう」と感じ始めました。



ただ、もてなしがないからという理由で義実家へ行きたくないと思うのは、自分の心が狭いような気がして悩んでいます。この意見にはママリユーザーからどんな言葉が返ってきたのでしょうか。

育った環境の違いを感じる瞬間ですね！

「義実家のもてなし」については、自分も同じ！という人の意見が見られました。しかし中には義実家は気にしてくれるけど、実家が特に何も気にしないタイプだった、という人もいましたよ。

え…めちゃくちゃ一緒すぎてびっくりしてます(笑)

お昼時に行く時は、聞いてます。お昼ご飯どうしますか？買って行った方がいいか、食べてから伺った方がいいか、などなど。自分と育ってきた環境が違うと本当にえっ！！ってなること多ですよねー😂 出典：

qa.mamari.jp

うちの義実家もそうですよー！

お茶すら出てきません😇

茶菓子買って行っても出してくれないので食べれません🤣

だから持って行くのやめました！笑 出典：

qa.mamari.jp

むしろ私の実家はお昼ご飯は？なんて聞かないしお茶も出しません😳義実家はお昼は？って聞いてきてくれます😮

育った環境で普通と思ってたことが普通じゃないことに気づきますけど

私の旦那さんは私の家族にそれが当たり前だなんて思ってなさそうだなって思いました😆 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんにとっては、もてなしがないのは義実家だったわけですが、ママリユーザーの中には自分が育ってきた家が「もてなししない」という人もいたようですね。



投稿者さんには義実家との程よい付き合い方を見つけられることを願ってやみません。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）