¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Îò»ËÅª³èÌö¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡»î¹ç¡¡Ãë´Ö¤Ç»ëÄ°Î¨£±£¹¡¦£²¡ó
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Î»ëÄ°Î¨¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£°Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Åê¤²¤Æ¤Ï£±£°Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥·¥ê¡¼¥º£´Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤Ë¹×¸¥¡£Îò»ËÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤ÎÆ±»î¹ç»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¸áÁ°£¹»þ£²£µÊ¬¤«¤é¤Î£´£±Ê¬´Ö¤¬À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤Ç£±£²¡¦£¶¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¸Ä¿Í¤Ï£¶¡¦£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¸áÁ°£±£°»þ£¹Ê¬¤«¤é¤Î£±»þ´Ö£´£µÊ¬´Ö¤¬¡¢À¤ÂÓ£±£¶¡¦£´¡ó¡Ê¸Ä¿Í£¸¡¦£¹¡ó¡Ë¤Ë¾å¾º¡£µ¤¾Ý¾ðÊó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¸å¤Î¸á¸å£°»þ£±£µÊ¬¤«¤é¤Î£³£°Ê¬´Ö¤ÏÀ¤ÂÓ£±£¹¡¦£²¡ó¡¢¸Ä¿Í£±£°¡¦£¸¡ó¤ÈÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¤¤¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£½Ö´ÖºÇ¹â¤ÏÀ¤ÂÓ£²£°¡¦£µ¡ó¡¢¸Ä¿Í£±£±¡¦£µ¡ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸á¸å£°»þ£±£·Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£