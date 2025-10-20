園児の手の届く場所にハサミ？娘の髪が切られた事件、園の“安全管理”に疑問【ママリ】

幼稚園で友だちに髪を切られた娘

娘が幼稚園で友達に髪を切られ、怒りを感じています。ハサミの管理や保育者の注意不足に不信感があります。子供の行動として我慢すべきでしょうか。

幼稚園で娘が友達にハサミで髪をバッサリ切られて帰ってきました😣

偶然誰かが忘れたハサミがそこにあって、お友達同士3人で美容室ごっこが始まっていたそうです💦

先生は誰も目を見ていなかったらしいです。

担任の先生からすぐに電話があり、状況説明と平謝りされましたが、正直怒りが収まりません😠

ハサミの管理体制どうなの？と、保育者が目を離している状況ってありえなくない？と不信感でいっぱいです。

娘は前髪を根元からバッサリ切られていてほぼなくなっていて、本当に悲しいです。。

子供のしたこととして我慢するしかないんですかね？😭

幼稚園の友だち同士でトラブルが起きた場合、親としては納得できる説明がほしいですよね。アプリ「ママリ」には、娘が幼稚園で友だちに髪を切られてしまったという投稿がありました。投稿者さんの娘は友だち同士で美容院ごっこをしたそうで、そのときに前髪をバッサリ切られてしまいました。先生からの謝罪はあったものの、幼稚園側のハサミの管理や先生の対応に不信感を持ってしまったそう。

幼稚園は子どもが安全に過ごせる場所のはずなのに、一歩間違えばケガにつながることが起こってしまいました。投稿者さんの娘は、友だちにハサミで髪を切られてしまいショックと同時に怒りが込み上げてきたそう。友だち同士で楽しく遊ぶのはいいのですが、保育士はそれを見ていなかったとのことで幼稚園の安全管理に疑問が残ってしまったのです。



このとき、なぜか自由にハサミが使える状態だったことや、先生の目が届いていなかったこと、謝罪はあっても不信感と怒りが収まらない投稿者さん。幼稚園側はどう対応すれば保護者である投稿者さんを納得させることができたのでしょう。

幼稚園の安全対策についてさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「幼稚園に再発防止をどうするか聞いてみては」というコメントがありました。

ハサミはこわいですね💦

髪の毛はまた生えてくるから良いですが、1歩間違えば目だった可能性もありますよね😭😭



ただ、もう謝罪してもらったんですよね💦

それ以上なにもないとおもいます(´•ω•`)

強いて言えば、再犯防止をどうしていくか聞かせてほしいかな…とはおもいます💦



また生えるとしても前髪って印象にかなり影響するから悲しいですね😭😭



予期しないところで子どもがハサミを使わないように、再発防止はどうするのか聞いてみたら、という意見がありました。投稿者さんの娘にケガはなかったものの、ハサミを使うのは大人でも気をつけるべき状況です。担任の先生はすぐに謝ってくれているので、幼稚園側が投稿者さんへ納得するような対策を提案してくれたらいいですね。



この他に、幼稚園側のハサミの管理についてのコメントがありました。

保育士をしています。

その園、あり得ないです！

ハサミの管理もなってなければ使い方の指導もやってないのかなと思いました💦

前髪ってとても大事だから、切られて怒るのは当然です！でも前髪だけで済んでよかったですね😵

下手したら怪我をしていたかもしれないですし💦

私なら園長先生にお話しして相手の保護者にも謝ってもらうと思います😅 出典：

qa.mamari.jp

保育士さんの声として、ハサミの管理があり得ないという意見がありました。保育士さんは、子どもがケガをしないよう見守るのも仕事のうち。この保育士さんの言うハサミの管理や使い方など厳しい指摘には納得してしまいます。また、髪を切った友だちの親にも謝ってもらうなどすると、投稿者さんの気持ちが軽くなるかもしれませんね。

幼稚園は、子どもの安全と親に安心をしてもらうため再発防止の対策を

子どもでなくても、大人でもハサミは使いようによって危険な道具になり得ます。子どものしたことだからと安易に考えていると、もっと大きなトラブルが起こる可能性も。今回は髪を切られたで済んだものの、もしケガをしていたらと思うと親としては不安にしかなりません。



幼稚園側はすぐに再発防止策を考えて、保護者へ安全な体制を整えたことを示してほしいところです。子どもにとっては幼稚園はいつでも友だちと楽しく遊べる場所であってほしいですね。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）