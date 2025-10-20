初ワールドツアーを展開中のRIIZE、コンサートが突然中止に　理由に関する詳しい説明は“なし”

ボーイズグループRIIZEのコンサートが中止となった。

RIIZEのワールドツアー「RIIZING LOUD」のチケット販売会社Ticketmasterが最近、アメリカ・ダルースで開催する予定だったコンサートの取り消しを知らせた。

同時に、購入時に使用した決済方法に基づき払い戻しを行うと発表した。

当初、11月4日にアメリカ・ダルースのGas South Arenaで公演を行う予定だったが、残念ながらファンと会うことはできなくなった。公演が中止となった理由について、詳しい説明はなかった。

RIIZEは7月4日のソウル・KSPO DOMEを皮切りに、初のワールドツアー「RIIZING LOUD」を展開している。10月30日からは北米ツアーを開始し、当初はローズモント、ニューヨーク、ワシントンD.C.、ダルース、シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、メキシコシティの8都市を回る予定だった。

（写真提供＝OSEN）RIIZE

しかしダルース公演の中止により、7都市での公演を終えた後、韓国へ戻ることになる。

なお、RIIZEは2026年に2月に東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催する予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。