「セミかと思ったら…」完璧な貼りつき姿に5.4万いいね「ほんまにおる」「天才すぎ」【ママリ】

「今年はセミずっといる」柱にくっつく生き物の正体に5.4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

猫野四季＊(@kgrmnk)さんの投稿です。セミといえば夏の風物詩ですよね。鳴き声が騒音になることや、あの姿が苦手…という方もいるのではないでしょうか。しかし、年中室内で暮らす、かわいいセミもいるようで…？





たくさんの猫たちと暮らす投稿者・猫野四季＊さんは「今年はセミずっといるな」と、家の柱にしがみ付く大きなかわいいセミをカメラに収めました。もちろん正体は本物のセミではなく「にゃんにゃんゼミ」でした。

Ⓒkgrmnk

今年はセミずっといるな。

家の柱にしがみ付いていたのは、猫野四季さんの愛猫でした。前足で柱を抱え込み、後ろ足の爪でガッチリと柱につかまっていますね。猫は柱や壁、カーテンなどに登っていきたいのかもしれません。とはいえ、傷がついてしまうのでお困りものですが…。



この投稿には「これはかわいいセミ。鳴いてても飛んでても許せる」「我が家も年中無休でセミいます」といった、年中無休のにゃんにゃんゼミの目撃情報も相次ぎました。



セミは苦手だという方も、こんなにかわいいセミなら年中いてもらいたいものですね。セミに扮した猫の姿に癒やされる、素敵な投稿でした。

そっくり！トトロと並ぶペットの立ち姿に36万いいね

おはぎとゆかいななかまたち(@chila_BB_SY55)さんの投稿です。ペットには、人を癒やす不思議なパワーがあるように思いませんか？その仕草や立ち居振る舞い、全てが愛おしく感じるでしょう。特に小動物は、ちんまりした様子がとてもかわいいですよね。



投稿者・おはぎとゆかいな仲間たちさんは、ペットのチンチラを撮影しました。ぬいぐるみと仲良く写っているその姿に、きっと皆さんも癒やされるはずです。

©chila_BB_SY55

©chila_BB_SY55

トトロのこと仲間だと思ってる

#チンチラ

一瞬、どちらもトトロに見えるほどそっくり。ちょこんと並ぶ様子は、とてもかわいらしいですよね。良い友達ができたようで、見ていてほっこりします。



この投稿には「色が完全一致」「癒やしパワー半端ない！」などのリプライが寄せられました。家に帰って、チンチラとトトロが並んでお出迎えしてくれたら、一日の疲れがどこかへ飛んでいきそう。チンチラとの暮らしがうらやましくなるような、すてきな投稿でした。

「あら短い」赤ちゃんコーギーのあんよに5万いいね

ウェルスターレッドコーギー犬舎(@WScorgikennel)さんの投稿です。子犬のかわいらしさは格別ですよね。小さくてころころの子犬の姿に癒やされる人もたくさんいるはずです。



投稿者・ウェルスターレッドコーギー犬舎さんは、家庭犬訓練所が営むペンブロークコーギー専門犬舎。元気にごはんを食べる子犬の様子を投稿してくれました。

©WScorgikennel

離乳食、しっかり4つ足で立って食べてるとは思えない短さ🐾

もともと短足でかわいいコーギーですが、子犬期は見えないくらいのあんよ。あまりの愛らしさに、ため息がでそうです。ただご飯を食べているだけで、見る人を癒やしてくれますよね。



この投稿に「短すぎてかわいい」「みじかわ(短くてかわいい)…」などのリプライが寄せられました。たくさん食べて、たくさん寝て、たくさん遊んで元気に育ってほしいですね。かわいくて癒やされる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）