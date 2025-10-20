¥æ¥á¥­¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS­¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥­¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬10·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥­¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥á¥­¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È

¢¡¥æ¥á¥­¡¢¥­¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤ÈºÆ²ñÊó¹ð


¥æ¥á¥­¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤È¡×¤È¤·¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÇÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

2¿Í¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë»²²Ã¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLucky MACHO¡×¤òÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¥æ¥á¥­¤ÏºÇ½ª½ç°Ì¤Ï11°Ì¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï13°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¡£

¢¡¥æ¥á¥­¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡ÖLucky MACHOÁÈ¤À¡Á¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

