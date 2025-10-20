元AKB48多田愛佳、1歳娘と2ショット公開「すくすく大きくなってる」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】元AKB48・HKT48の多田愛佳が10月19日、自身のInstagramを更新。娘が1歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】元AKB美女「1年でこんなに成長するんだ」1歳娘と2ショット
多田は「＃時差投稿」とハッシュタグ付きで「娘が産まれて初めての誕生日を迎えました！！」と報告し、「ママとパパも1歳になりました 産まれてからの1年、早すぎました もう1歳なのかと月日の早さと、人って1年でこんなに成長するんだと尊敬と驚きと感謝で胸がいっぱいです」と綴った。
そして、「誕生日当日は、ちょっと飾り付けして、ベビでも食べられるスマッシュケーキを手作りしました」と壁に1ヶ月から12ヶ月までの写真のガーランドと「Happy Birthday」の文字を飾り、バルーンをちりばめた部屋でのドレス姿の娘の写真や、自身との2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「愛情たっぷりの誕生日」「愛おしすぎて泣きそう」「すくすく大きくなってる」などと反響が寄せられている。
多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。昨年11月にはプロ野球・千葉ロッテマリーンズの山口航輝選手と結婚した。（modelpress編集部）
