鈴木福が“鈴木あるある”語る「たぶん鈴木さんに対して…」

俳優の鈴木福（21歳）が、10月19日に公開された、日本テレビ公式YouTubeチャンネルの動画で、“鈴木あるある”について語った。



10月21日に放送される「踊る！さんま御殿！！SP」の「メジャー名字さんvsレア名字さん」に出演する鈴木福が、番組のインタビューに対応し、番組でレアな名字の人に会えることを楽しみにしているとコメント。



鈴木自身は“鈴木”というメジャーな名字であり、「中学の、本当に仲良い友人が鈴木だったり、いろんな鈴木さんに出会ってきてるなっていう自負はあります」と話し、鈴木という人に対しては下の名前で呼んでいると語る。



鈴木は「たぶん鈴木さんに対して『鈴木さん』って言いにくいっていうのは鈴木あるあるなんじゃないかと勝手に思ってます」と言い、自分の名前は「福っていう名前が覚えてもらいやすいのでね、あの、今まで通り福くん、福ちゃん、たまに鈴木さんとか呼んでもらえますけど、ま、そんな感じなのかな、これからもっていうのはありますね」と語った。