◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽決勝 北照２―０白樺学園（２０日・プレド）

北照が２―０で白樺学園を下して１３年ぶり６度目の優勝を決め、来春のセンバツ甲子園出場を確実にした。１１月１４日に開幕する明治神宮大会では、初戦（１６日）で四国地区代表―帝京長岡（北信越）の勝者と対戦する。

１回２死二塁から５番・畠山柊太右翼手（２年）の適時打で１点を先制した。その後は追加点を奪えない展開が続いたものの、準決勝まで３試合連続完投の最速１３９キロ右腕・島田爽介（２年）が、この日も安定感抜群の投球を披露。準決勝で１２安打を放った好調白樺学園打線を無失点に抑え、４試合連続完投で頂点に導いた。

夏からベンチ入りしていたのは、最速１４９キロ右腕の中谷嘉希（２年）とリードオフマンの１番・堀井一護遊撃手（２年）のみ。夏休みの練習試合では公立校などにも負けが重なり、上林弘樹監督は「史上最低のチーム」と危機感を募らせていた。それでも、苦しみながら小樽地区予選を突破すると、全道では優勝候補の北海を初戦で撃破。駒大苫小牧、旭川実といった実力校を次々に破り、“下克上Ｖ”を成し遂げた。