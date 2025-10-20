【クルカイ 蔚藍軌跡ver.】 2026年7月 発売予定 価格：12,100円

海外メーカー「大漫匠アニメスター」は、フィギュア「クルカイ 蔚藍軌跡ver.」を2026年7月に発売する。価格は12,100円。

本商品はゲーム「ドールズフロントライン2」のキャラクター「クルカイ」を1/7スケールフィギュア化したもの。着せ替えスキン「蔚藍軌跡」のイラストを元に立体化され、大胆なビキニ姿が再現されている。

眩しい肌色と布面積が少ない水着デザインが再現され、頭のサングラスや太もものハンドガンなどの小物も丁寧に造形されている。長い髪をなでる仕草やサーフボードとサマーレジャーを満喫しているような爽やかな印象となっている。

また、特典として「デフォルメクルカイマグネット」が付いてくる。

クルカイ 蔚藍軌跡ver.

2026年7月 発売予定

価格：12,100円

スケール：1/7

サイズ：全高約24cm(台座含む)

