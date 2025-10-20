自民党の高市早苗総裁が政治資金収支報告書に不記載のあった議員の登用を加速させている。党幹事長代行に萩生田光一氏を起用したのに続き、17日には政調会長代理に、旧安倍派の柴山昌彦・元文科相と江島潔・参院議員を充てる人事を決めた。不記載問題は"みそぎ"が済んでいる、という高市氏のスタンスをさらに強めたようだが、高市氏支持派と国民の意識は乖離を始めているように見える。

【写真】"神奈川のドン"、“小泉家の国家老”と呼ばれた牧島功氏と小泉進次郎氏のツーショット

時事通信が10月10日から13日に行った世論調査では、派閥資金の不記載問題に関わった国会議員を党の要職に起用することについて、「反対」が71.4％で、「賛成」の10.2％を大きく上回った。自民党支持層に限っても「賛成」は21.8％にとどまり、反対は58.5％に上ったという。

全国民からの抽出となる一般の回答者より自民党支持層のほうが「賛成」の比率が高いのは、自民党総裁選で裏金問題は「人事に影響しない」と総裁選で公言していた高市氏に投じた4割の党員・党友がいるからだろう。

自民党は参政党に票を奪われたわけではない？

その高市氏は、自民党の再生の方策として「安倍政権で投票した方々がすごい勢いで自民党を見限った。それを取り返す」とも述べていた。高市氏の支持の源泉である岩盤保守の層に「裏金問題は終わった」という考えの人たちがいるのは確かだろうが、世論調査は、それが一般の国民の考えとはズレていることを如実に示している。

確かに、7月の参院選の敗因について自民党は、「若年層・現役世代と一部保守層」の流出を挙げ、「LGBT法の成立に対する不満、（略）『政府・与党は日本人よりも外国人を優遇している』等の疑念も一部世論に生まれ、他党へ流出することとなった」と記した。

多様性に対する懐疑や外国人問題を強調した参政党を意識した書きぶりだった。起草にあたった選挙総括委員会関係者によれば、「LGBT法」をあえて入れたのは、党内の保守派議員の強い突き上げがあったからだ。ただ、データを見直せば「保守票が参政党に流れ党が弱体化した」という解釈には疑念が残る。

例えば、1議席をめぐって自民党現職を2万8000票差まで追い詰めた群馬県選挙区のデータ（朝日新聞の出口調査＝7月22日公開）では、国民民主党支持層の59％、れいわ新選組支持層の57％が参政党に投じたのに対し、自民党支持層で参政党に投じた人は15％にすぎない。保守票が逃げた先は参政党というより日本保守党だろう。

1人区全体の調査（朝日新聞7月20日付）では、無党派層の22％が参政党に投票している。2022年の前回参院選の9％から大幅な増加となっている。

実際、参政党代表の神谷宗幣氏は筆者の取材に「自民党や他党の票を取ると言われるが、他党の顧客を取るのではなくて、どこにもついていない50％（投票していない有権者）にアプローチするのが参政党のコンセプト」と語り、他党と競合しない"ブルーオーシャン"こそがターゲットだと述べた（詳細は「ニューズウィーク日本版」10月21日号に寄稿したロングレポートをお読みいただきたい）。

自民党の保守派は「参政党に保守票を奪われた」と強調したのに対し、当の参政党は「新しい市場を開拓した」と言う。受け止めが全く異なるのだ。

そもそも、右の1割とも言われる「保守岩盤層」を中心に考える見方について、疑問視する見解も自民党内にはある。

筆者は昨年の前回総裁選の後に、『週刊ポスト』（2024年11月22日号）で"神奈川のドン"とも呼ばれた元神奈川県議会議長の牧島功氏にインタビューしたが、近年の「国民とズレた政党になった」と憂いていた。

牧島氏は進次郎氏の祖父・純也氏（元防衛庁長官）、父の純一郎氏（元首相）の秘書を務め、進次郎氏のことも神奈川県連で支えた小泉家の国家老だ。

その牧島氏が着目していたのは、野党転落時代（2009〜2012年）に70万人強まで激減した自民党員が、政権復帰後の約10年を経て100万人超まで回復するプロセス。その穴を埋めた30万人は安倍晋三氏を支持する右派が多く、年齢も高い。結果として自民党員のなかに穏健な中間層の力が落ちたと語っていた。

そして、一強にあぐらをかいた自民党が広く国民の暮らしに寄り添う力を失ったと嘆いた牧島氏は、「地域と結びついた、足腰の強い真の国民政党に作り直す必要がある」と述べた。菅・岸田政権下でも続いた"安倍政治"との決別を唱える牧島氏の主張に筆者は説得力を感じたが、インタビューの4か月後の今年2月、心不全のために亡くなった。

臨時国会での首班指名選挙は日本維新の会との政策協議を意欲的に進める高市氏が制する公算が強まっている。多数派工作を進める過程で高市氏は、参政党の神谷氏に協力を要請したことが注目を集めた。

神谷氏は即答しなかったとものの、積極財政派の高市氏が「政策が近い」と述べたと明かした。神谷氏自身、8月末には、最高顧問（現副総裁）の麻生太郎氏と面会したり、街頭演説で外国人政策の具体策を打ち出す政府の動きに「自民党はすばらしい」と発言したりもしており、両者の接近は誰の目にも明らかだ。

「岩盤保守層」を追い、参政党に寄っていく姿勢を見せる高市執行部の姿に、「自民党がどんどん狭い方、狭い方へと向かっている」と危機感を強める中堅議員もいる。

牧島氏が求めた「真の国民政党を作り直す」という新章がめくられるのは、まだ先になりそうだ。

◆取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）