◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が佐々木朗希投手の完璧な試合の締め方に頭ポンポンで祝福しました。

ナ・リーグ連覇がかかった第4戦で先発に立った大谷選手は7回途中無失点10奪三振と流れを作ると、打撃では3本の本塁打で流れをつかみました。

4点リードで9回に登場したのは佐々木投手。メジャーに来て守護神として変化を遂げた佐々木投手はヒットを許すも投球は揺るがず、その後3者連続アウトで試合を決しました。

大谷選手は佐々木投手の投球を山本由伸投手の横で時には手を顔の前で組んで祈るように見守っていましたが、試合が終わるとすぐに駆け寄り、他のチームメートから祝福を受ける佐々木投手の頭を2回ポンポンと優しく触りました。

この様子にSNSでは「大谷サンの頭ポンポンも優しいお兄ちゃんのようで微笑ましかったです」「ゲームセットのあと真っ先に朗希の頭ポンポンしに行ってた」「大谷も朗希も最高っす！」とコメントが寄せられました。