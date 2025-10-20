お姉さん、笑顔で散歩する柴犬を見て「今日はいいことあるぞ」心の声が思わずだだ漏れ 幸せ広がる出会いに5万いいね「素敵な笑顔」
「写真撮ってたら『わっ柴ちゃん！ 今日はいいことあるぞ』って心の声だだ漏れで通って行ったお姉さん。いいことあるといいな」
そんなコメントとともに投稿された写真には、とびきりの笑顔でこちらを見つめる柴犬の「まる」ちゃん（13歳・女の子）が写っています。
散歩中、思いがけず通りすがりのお姉さんのつぶやきを耳にしたXユーザー・祥&柴犬のまるちゃんさん（@shomaruoneone）。そばでニコニコ顔を浮かべるまるちゃんを見て、「お姉さんにきっといいことがあるに違いない」と確信めいた気持ちになったといいます。
この心温まるエピソードは、5万件超の“いいね”を集める話題に。当時の状況について伺いました。
お姉さんとの一期一会をそっと見送ったまるちゃん
ーー当時の状況について教えてください。
「緑がきれいな木と写真を撮っていたら、初めて会うお姉さんが角を曲がってきたところで『あ、シバちゃん…いいことあるぞ！』って自分に言い聞かせるように通って行った感じでした。まるは『かわいい』と言われるのを待つかのように、目で追っていました」
ーー飼い主様はどのようなお気持ちでしたか。
「『いいことあるぞ！』なんて、“ラッキー犬”みたいに言ってもらえて嬉しかったです」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「お姉さんの姿が見えなくなるまでお見送り。ニコニコ顔のままお散歩を再開しました」
ーー散歩中、声をかけられることはよくありますか？
「散歩中によく立ち止まるので、声をかけてもらえることは多いです。スタスタ歩いていたら、犬友さんに『今日は真面目にお散歩してるのね〜』なんてほめられて、またにこにこしながら歩いていました」
このほっこりするエピソードには、多くの人から心癒やされる声が寄せられていました。
「素敵な笑顔」
「この笑顔はいいことありそう」
「いいことを信じたくなる笑顔だよね」
「心の声が出てしまうほど嬉しかったんですね」
「わぁ〜見習いたい笑顔。いいことあるといいな」
「そんなに素直に心の声をだせるお姉さん素敵です！」
「まるちゃんの笑顔にあったら一日ハッピー確定だよね」
「私も同じくです。柴さんに出会えた時は心の中で『ラッキー』って思ってます（笑）」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）