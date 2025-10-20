「写真撮ってたら『わっ柴ちゃん！ 今日はいいことあるぞ』って心の声だだ漏れで通って行ったお姉さん。いいことあるといいな」



【写真】ニコニコ顔でてくてく散歩 歩く姿がかわいすぎる柴犬

そんなコメントとともに投稿された写真には、とびきりの笑顔でこちらを見つめる柴犬の「まる」ちゃん（13歳・女の子）が写っています。



散歩中、思いがけず通りすがりのお姉さんのつぶやきを耳にしたXユーザー・祥&柴犬のまるちゃんさん（@shomaruoneone）。そばでニコニコ顔を浮かべるまるちゃんを見て、「お姉さんにきっといいことがあるに違いない」と確信めいた気持ちになったといいます。



この心温まるエピソードは、5万件超の“いいね”を集める話題に。当時の状況について伺いました。



お姉さんとの一期一会をそっと見送ったまるちゃん

ーー当時の状況について教えてください。



「緑がきれいな木と写真を撮っていたら、初めて会うお姉さんが角を曲がってきたところで『あ、シバちゃん…いいことあるぞ！』って自分に言い聞かせるように通って行った感じでした。まるは『かわいい』と言われるのを待つかのように、目で追っていました」



ーー飼い主様はどのようなお気持ちでしたか。



「『いいことあるぞ！』なんて、“ラッキー犬”みたいに言ってもらえて嬉しかったです」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「お姉さんの姿が見えなくなるまでお見送り。ニコニコ顔のままお散歩を再開しました」



ーー散歩中、声をかけられることはよくありますか？



「散歩中によく立ち止まるので、声をかけてもらえることは多いです。スタスタ歩いていたら、犬友さんに『今日は真面目にお散歩してるのね〜』なんてほめられて、またにこにこしながら歩いていました」



このほっこりするエピソードには、多くの人から心癒やされる声が寄せられていました。



「素敵な笑顔」

「この笑顔はいいことありそう」

「いいことを信じたくなる笑顔だよね」

「心の声が出てしまうほど嬉しかったんですね」

「わぁ〜見習いたい笑顔。いいことあるといいな」

「そんなに素直に心の声をだせるお姉さん素敵です！」

「まるちゃんの笑顔にあったら一日ハッピー確定だよね」

「私も同じくです。柴さんに出会えた時は心の中で『ラッキー』って思ってます（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）