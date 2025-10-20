鳥貴族初の福袋「トリキの福袋」発売決定！ トリッキーのグッズなどがセットに
焼鳥屋「鳥貴族」は、11月1日（土）から、創業40周年の感謝の気持ちを込めて、「鳥貴族」で初となる「トリキの福袋」を3万セット限定で販売する。
【写真】貴族焼やとり釜飯をデザインしたブランケットもｗ 「トリキの福袋」中身一覧
■グッズ5点＋ギフト券がセットに
今回発売が決まった「トリキの福袋」は、ここでしか手に入らないオリジナルの「鳥貴族」グッズ5点と、「鳥貴族」公式アプリギフト券3000円分がセットになったお得な福袋。
グッズは「おでかけトリッキートート」「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」「トリッキーのジャガードタオル」「トリッキーコルクコースター」「鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ」の5点。
「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」には、「鳥貴族」の定番メニューがプリントされており、周りの視線を集めるかもしれないインパクトの強さとなっている。
また、スケッチブックで有名な「マルマン」とのコラボメモ帳もセットに。名物の「とり釜飯」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などがオシャレなタッチでデザインされている。
「トリキの福袋」は、11月1日（土）各店舗のオープン時間から12月12日（金）に販売。各店舗にて申込チケットを販売し、2026年1月中旬以降順次発送予定。国内「鳥貴族」店舗全店で取り扱うが、休業中の豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は対象外だ。
