¥Ô¥ó¤¬1¡¢2°Ì¤òÆÈÀê¡ª ¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç3°Ì¤ËÄêÃå¤·¤¿¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤Ï¥Ô¥ó¤Î°ì¶¯¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µ¤â1°Ì¤¬¡ØG440 MAX¡Ù¡¢2°Ì¤¬¡ØG440 LST¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¡£¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¥È¥Ã¥×3¤Ë3¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1ÈÖ¾å°Ì¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È ¥ß¥Ë¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢Æþ´ÖÅ¹¤Î¿åÃ«°êÌï¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¡Ø¥¿¥¤¥ÈGT280¡Ù¡ØR7¥¯¥¢¥Ã¥É¥ß¥Ë¡Ù¤Î´é¤òÈæ³Ó¡ª¡¡Âç¤¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©
¡Ö¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤Ï·è¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ï¤Ë°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¡ÖÂ¾¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¡ØÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤è¤ê¤âÈô¤Ö¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤¬340Õ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤á¤Ê¤Î¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤¬10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â2½µÏ¢Â³¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¾Ú¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 MAX2°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 LST3°Ì¡¡¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢10·î6Æü¡Á10·î12Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØºÇ¿·¤Ê¤Î¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤»¤¤¡©¡¡¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ØÈô¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù48¥â¥Ç¥ë¿ÇÃÇ¤ò¸ø³«¡ª¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ
4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×10¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
ºÇ¿·¤Ê¤Î¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤»¤¤¡©¡¡¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ØÈô¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù48¥â¥Ç¥ë¿ÇÃÇ¤ò¸ø³«¡ª¡¡
¸¶±Ñè½²Ö¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢²ÏËÜ·ë¡Ä¡ÄÆ±¤¸µå¶Ú¤Ê¤Î¤Ë¡È²¼¤í¤·Êý¡É¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í10¿Í¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é
¡Ö¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤Ï·è¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ï¤Ë°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¡ÖÂ¾¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¡ØÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤è¤ê¤âÈô¤Ö¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤¬340Õ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤á¤Ê¤Î¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¡Ù¤¬10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â2½µÏ¢Â³¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¾Ú¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 MAX2°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 LST3°Ì¡¡¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢10·î6Æü¡Á10·î12Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØºÇ¿·¤Ê¤Î¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤»¤¤¡©¡¡¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ØÈô¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù48¥â¥Ç¥ë¿ÇÃÇ¤ò¸ø³«¡ª¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ
4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×10¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
ºÇ¿·¤Ê¤Î¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤»¤¤¡©¡¡¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ØÈô¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù48¥â¥Ç¥ë¿ÇÃÇ¤ò¸ø³«¡ª¡¡
¸¶±Ñè½²Ö¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢²ÏËÜ·ë¡Ä¡ÄÆ±¤¸µå¶Ú¤Ê¤Î¤Ë¡È²¼¤í¤·Êý¡É¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í10¿Í¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é