“10年モノ”のパターは家に4本 木村彩子の14本は中古ショップで購入の“年季クラブ”がずらり【勝者のギア】
＜富士通レディース 最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞ 後続に4打差をつけ、トータル12アンダーで3年ぶりの優勝（通算2勝目）を挙げた木村彩子のバッグには、決して真新しいとは言えない、年季が入ったクラブが何本も並んでいる。3日間で12個あるパー3で奪ったバーディは6個。その驚異のショット精度の裏には、中古ショップのゴルフパートナーで集めた“愛着ギア”の存在があった。
【写真】キズだらけ 10年ものパターの顔はこんな感じ
そのひとつがUT。「特に私の生命線」と言う1本は、ラウンド中に安心感を与える。シーズンを通じてもパー3の平均スコアはツアー2位。そこで多用するのが、2020年に発売されたピン『G425』だ。「打感とボールのスピードがフィットしないと替えられない」と、こだわる29歳が吟味し使い込んできた1本だ。これだけではない。 木村のパーオン率は今季71.4286％の18位。しかし今大会では75.9％で全体3位に上げ、いくつもチャンスを演出した。それを支えるのがキャロウェイの『APEX』という古いモデル。発売は2016年だ。これはゴルフパートナーでスペアまで購入し、自宅で保管しているほどの気に入りよう。「今ので3セット目なんですけど、実はもう1セットまだ家に眠っています。新しいものにスイッチしようとも思うんですけど、最後は替えきれないところがあって、すごい気に入っています。打感がやっぱり好き、一番そこが好きなので、縦距離も大事ですし、見た目も全ていいです」ベタ惚れの1本以外にも、家にストックを保有するクラブがある。それがエースパターの『MATAL X MILLED ＃2』だ。使用を開始したのは22年からだが、発売は15年という実に“10年モノ”の逸品。初優勝を挙げた22年の「アース・モンダミンカップ」からも替わりはない。なんとこれに関しては“4本”も同じヘッドがストックされている。 ただ、それぞれ“役割”は異なるようで、「きょう使っていたもの以外に、ライ角違いとか、シャフト違いが欲しいなと思ったので、ゴルフパートナーで4セット購入しました。全部長さも違い、ライ角をちょっと替えてみたり。これも全部中古で。サイズ感とか打感がすごくマッチしていて、なかなか替えられないですね」と明かす。ちなみにプロ入り前にはゴルフパートナーでのアルバイト経験も持つ木村は、同店の販売サイトを駆使し「（購入は）ネットでポチリです」と言って笑う。こうなると、最新のものにより目がひかれるが、1、3、5番が入るウッドはキャロウェイの2025年モデル・ELYTEシリーズで統一されている。なかでもお気に入りは3番。「もともとスプーンが苦手。でもこれはヒールが削れた形状で下から入っても邪魔にならず、一番最初に替えました」と絶賛する。それを支えるシャフトは1番と3番でフジクラの『スピーダーNXブラック』を挿している。「驚くほどヨコ風に流されない」と長く愛用。さらにフジクラのツアー担当者は他の番手についてもこう明かした。「5Wは『左の曲がりが強くなってきた』と昨年『バイオレット』に変更。UTも5W同様に『左への曲がりが強い』と悩まれていたので、今年のVポイント（Vポイント×SMBCレディス）で『スピーダーNXハイブリッド』（65S）を試すと左のミスが減りました。スピン量と球の高さが上がったため、今も使用していただいています」（近藤誠親氏）とにかく、“好き”が詰まった14本。さらなる勝利を、信頼の厚いクラブたちとともにつかみとりたい。今季30戦のうち、パターは?オデッセイが17勝目（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華、木村）で、?ピンが8勝（佐久間朱莉3勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）、?スコッティ・キャメロン3勝（申ジエ、永峰咲希、堀琴音）で、?テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールは?タイトリストが10勝（佐久間3勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）、?スリクソンが8勝（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）。?ブリヂストンの5勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀）を抜き、?キャロウェイが6勝目（神谷2勝、河本2勝、柏原、木村）で?テーラーメイドは1勝（永峰）。1Wシャフトは?フジクラが11勝目（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木、木村）に?三菱ケミカルが8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）で続き、?グラファイトデザイン（工藤、内田、渡邉、堀）4勝、?日本シャフト（佐久間）3勝、?USTマミヤ2勝（安田、申）、?PINGが1勝（鈴木）。【木村彩子の優勝ギア】1W：キャロウェイ ELYTE???MAX（9.0°スピーダーNXブラック50S）3W：キャロウェイ ELYTE（15°スピーダーNXブラック50S）5W：キャロウェイ ELYTE ツアーバージョン（18°スピーダーNXバイオレット50S）4, 5U：ピン G425（22, 26°スピーダーNX HB 65S）6I〜PW：キャロウェイ APEX（N.S.PRO 750GH S）※2016年作A,SW：ブリヂストン BITING SPIN（50,54°〃 58°850GH R）PT：オデッセイ METAL X MILLED #2BALL：キャロウェイ CHROME TOUR X
