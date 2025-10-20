賞金1800万円を手にした木村彩子（撮影：鈴木祥）

国内女子ツアー第30戦「富士通レディース」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。

今大会でシーズン初優勝を挙げた木村彩子が賞金1800万円を獲得。今季通算を5967万7768円として、12人抜きとなる13位に浮上した。ランキング1位は佐久間朱莉（1億5984万1767円）がキープ。2位以下は神谷そら（1億2178万6666円）、河本結（1億994万6106円）、高橋彩華（8604万4802円）、金澤志奈（8518万1442円）と続いている。6位タイに入ったルーキー・吉田鈴は223万円あまりを加算。54位から52位に浮上した。稲見萌寧は2年ぶりのトップ10入り（6位T）を果たし、同じく223万円あまりを獲得した。
