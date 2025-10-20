まるで駅のホームのサラリーマン!? 菅沼菜々が見せた傘素振りに「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」の声
菅沼菜々のマネジャーが公式インスタグラムを更新。車移動の休憩時間に、菅沼が傘で念入りにスイングチェックをする姿を動画で投稿した。
【動画】菅沼菜々の綺麗な傘スイング「昭和のサラリーマンって感じですね」【本人のInstagramより】
千葉県で開催された「富士通レディース」から次戦の「NOBUTA GOUP マスターズGC レディース」に向けて「兵庫に移動中〜」の一コマ。「車で、スイング考えてイメージして 降りたらチェックしてる」と記すと、菅沼が傘をクラブに見立ててスイングを繰り返す姿を動画で公開した。そしてハッシュタグを添えて「これって」「駅のホームで見かける」「スーツ着て傘で素振り」と多くの人が思い浮かべたであろう景色を描くと「皆さんやりがちですよね」と問いかけていた。投稿を見たファンも菅沼の真剣度に反するかのように「一瞬 駅のホームで素振りしてるかと思っちゃいました」「昭和のサラリーマンって感じですね」「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」と、やはり駅のホームを連想したコメントが多かった。菅沼は先々週の「スタンレーレディスホンダ」では濃霧のため最終日のセカンドカットにあい最終日にプレーできなかったのを含め、最近の5試合では予選突破が叶っていない。しかし次戦は2023年にツアー2勝目を挙げた大会だ。今週こそガラリと気分を変えて、快進撃を見せてくれることをファンは期待している。
