次第に広い範囲で雨に 沿岸を中心に風が強まりそう【これからの天気(20日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上越・下越の海岸沿岸部に波浪注意報、佐渡に波浪・強風注意報が発表されています。
上越・下越の沿岸の地域や佐渡では、高波にご注意ください。
◆20日(月)これからの天気
次第に広い範囲で雨となるでしょう。沿岸を中心に風が強まりそうです。
降水確率は、50%以上のところが多くなっています。
◆20日(月)の予想最高気温
17～20℃の予想です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。平年並みか平年より3℃ほど低くなりそうです。
