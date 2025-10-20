現職の辞職に伴う燕市長選挙が19日に投開票され、前市議で新人の佐野大輔さんが初当選を決めました。



現職の鈴木力市長の辞職を伴って行われた燕市長選挙。前市議で新人の佐野大輔さんが、元会社員で同じく新人の佐々木剛さんを144票差で破り初当選を果たしました。



佐野大輔氏(41) 16611票

佐々木剛氏(59) 16467票



佐野さんは、企業誘致などの産業振興や子育て・教育の充実、市民と一体となった市政運営などを訴えました。



■無・新 佐野大輔氏

「あくまでここはスタート。燕市で育つ子どもたちのため、燕市に住む人たちのために精いっぱい取り組んでいく。」



当選から一夜明け、佐野さんは先ほど燕市役所で当選証書を受け取り「責任と覚悟を持って取り組む」と語りました。