静岡県伊東市の市議会議員選挙は、定数20に対し田久保市長への再びの不信任決議案に賛成する19人と、反対する1人が当選しました。田久保市長は失職する公算が大きくなっています。

【写真を見る】伊東市議選から一夜明け、問いかけに答える田久保真紀市長＝静岡・伊東市

学歴詐称疑惑が指摘されている伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して前職18人、新人12人の30人が立候補しました。

10月19日に投開票が行われ、前職18人全員と新人2人が当選しました。このうち、市長への不信任決議案に賛成の意向を示しているのは前職18人と新人1人の合わせて19人です。

一方、唯一、市長への支持を表明していた新人の片桐基至さんも当選を果たしました。

一夜明け、田久保市長が報道陣の問いかけに答えました。

＜伊東市 田久保真紀市長＞

「市民の関心が高かったのはよかった。もうちょっと政策論争ができればよかった」

伊東市では10月31日に市議会の臨時会が予定されていて、不信任決議案が再び提出・可決され、田久保市長が失職する公算が大きくなっています。