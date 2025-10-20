【速報】自民との連立合意　維新・吉村代表「午後6時に正式調印」　高市総裁に20日朝に電話「ともに日本を前に進めましょう」

21日の総理指名選挙に向けて大詰めを迎えている自民党との連立協議について、日本維新の会の吉村代表は20日午前、大阪府庁で報道関係者の囲み取材に応じ、連立政権樹立の合意について「午後6時に正式に調印する」と述べました。



▼自民との連立合意 正式調印は午後6時



維新は20日午後、国会議員団の役員会と両院議員総会を開き、意見を集約したうえで総理指名選挙での投票について正式に決めることにしています。自民との連立協議が大詰めを迎えていることについて、維新の吉村代表は20日午前11時半ごろ、大阪府庁で報道関係者の囲み取材に応じ、「最終確認をして、午後6時に連立政権の樹立について正式に調印する。昨晩考えて、けさ、私から高市総裁に電話して『連立合意をいたします』と。『ともに日本を前に進めましょう』という話をした」と述べました。





▼連立政権でまず取り組むべきは「議員定数の削減」一方で、吉村代表が政治改革の「センターピン（入口）」と位置づけている「議員定数の削減」については、「社会保障改革、副首都改革が非常に重要で、これこそが2本柱」としたうえで、「改革を進めるならまずは政治改革、議員定数の削減が大切だと思う。これができないなら12項目の実現は難しいと思う」述べ、連立政権でまず取り組むべきは「議員定数の削減」との考えを改めて示しました。▼議員定数の削減 自民は受け入れる方針維新はきのう、大阪市の党本部で常任役員会を開催。吉村代表らは、自民との連立政権樹立に向けて政策協議の内容を報告しました。関係者によりますと、吉村代表が連立の条件としていた国会議員の定数削減について、自民側は受け入れる方針を固めています。▼閣僚出さない「閣外協力」も総理大臣補佐官に遠藤・国対委員長また、維新側は今回、閣僚を出さず閣外協力にとどめる方針ですが、遠藤・国会対策委員長を総理大臣補佐官に起用することが検討されています。きのうの常任役員会では異論は出ず、吉村代表と藤田共同代表に対応を一任することが決まっています。▼与党入り「かなり大きな責任が生じる」20日午後6時に正式に調印する自民との連立合意について、吉村代表は「与党になるわけですからかなり大きな責任が生じる。難しい改革を実行していくんだったら、やはり責任を持たなければならない」と覚悟を述べました。