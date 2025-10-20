¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÙÊüÁ÷26¼þÇ¯¥¤¥é¥¹¥È¡¡¡È¥Ë¥«¡É¥ë¥Õ¥£¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö»ä¤âÇ¯¼è¤ë¤ïw¡×¡Ö¥®¥¢Çú¾å¤²¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü20Æü¤ËÊüÁ÷26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ë¥Õ¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª¼ê¤¬¥Ç¥«¤¤¥Ë¥«»Ñ¤Î¥ë¥Õ¥£¡¡¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÙÊüÁ÷26¼þÇ¯¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ïº´Æ£²í¾¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤ÏËÜÆü10·î20Æü¤ËÊüÁ÷26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡È¥Ë¥«¡É¥ë¥Õ¥£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡¢ÊüÁ÷26¼þÇ¯·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Ë¥«¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡Á¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¼¡¡¤½¤ê¤ã»ä¤âÇ¯¼è¤ë¤ïw¡×¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¥®¥¢Çú¾å¤²¤Ç±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯7·î22Æü¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î³¤Â±²¦¡¦¥´¡¼¥ë¡¦D¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò¤á¤°¤ë³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£°Ëâ¤Î¼Â¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤ò¿©¤Ù¥´¥à¿Í´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á³¤Â±¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5²¯1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1999Ç¯¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ203.4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¤¿¡£
