「秋冬、結局いちばん使える」「“何にでも合う”がいちばん強い」秋のおしゃれは“ハイネック”から
1枚でも重ね着でも活躍するハイネックトップスは、秋のワードローブに欠かせない存在。首元に高さを出すだけで、シンプルなコーデが一気に洗練される。リブニットで上品にまとめたり、シアー素材で抜け感を演出したり、素材次第で印象が変わるのも魅力。カラーを差し色にすれば、ぐっと秋らしいムードに。どんなアウターにも合わせやすく、着回し力の高さは抜群だ。
【写真】1枚で上品、重ねて今っぽく…この秋“抜け感”をつくる最旬リブニット
■[CNYA] リブニット ニット セーター レディース タートルネック
しっかりしたリブ編みで、体にほどよくフィットする美シルエットが魅力のハイネックニット。シンプルながらも立体感のあるリブが細見え効果を生み、1枚でもインナーとしても活躍。柔らかく伸縮性のある素材で、首元まで包み込むような暖かさを実感できる。程よい厚みでジャケットやコートの中にももたつかず、着回し力の高い1枚。
・ラインを拾いすぎないリブ素材でスタイルアップ
・柔らかくチクチクしない肌ざわり
・1枚でも重ね着でも使える万能ニット
■Cailin Kailun ニット トップス レディース
程よいゆとりのあるシルエットで、リラックス感と女性らしさを両立したニットトップス。厚すぎず薄すぎない生地感で、秋口から冬までロングシーズン活躍。ハイネック部分は締めつけ感が少なく、長時間着てもストレスフリー。カジュアルにもきれいめにも馴染むシンプルデザインで、ボトムを選ばず着回せる。
・ゆったり×きれいめの絶妙シルエット
・首元を優しく包むソフトなハイネック
・パンツにもスカートにも合わせやすい万能デザイン
■Bidason 進化 ニット リブ セーター タートル レディース ドロップショルダー
ドロップショルダーの抜け感が今っぽい、ゆるっと着られるリブニット。ほどよい厚みと立体感があり、ボディラインを拾いすぎず体型カバーにも◎。袖にボリュームを持たせたデザインが、シンプルな中にもトレンド感をプラスする。カジュアルにもフェミニンにも着られる、万能な1枚。
・ドロップショルダーでこなれた印象に
・リブの縦ラインで細見え効果
・1枚で着てもおしゃれが完成するデザイン性
■ASARANS セーター ハイネック レディース ニット トップス タートルネック
軽やかな着心地と上品な表面感が魅力のハイネックニット。程よくゆるめのシルエットが体のラインを拾わず、1枚で着てもサマになる。やわらかな風合いで着心地も快適。シンプルなデザインだから、アクセサリーや小物で印象を変えるのもおすすめ。
・ゆるめシルエットで体型カバーにも◎
・軽くて着心地の良い柔らかニット素材
・合わせるアイテム次第でオンオフ使える
■[DMFU] リブニット セーター レディース 秋冬
フィット感のあるリブ編みが特徴のハイネックセーター。首元をすっきり見せつつ、身体のラインを美しく引き立てる。袖口と裾のリブで程よいメリハリがあり、着るだけでスタイルアップ。伸縮性も高く、動きやすさも抜群。重ね着にも最適な1枚。
・コンパクトに見えて動きやすいストレッチ性
・リブの陰影が大人っぽさを演出
・コートのインにもぴったりな厚み
■[Ishihara liacceai] レディース ニット シアーハイネックフリル
透け感のあるシアー素材で、フェミニンかつ軽やかな印象に仕上がるハイネックトップス。フリル付きの襟と袖口が顔まわりを華やかに見せ、ジャケットやワンピースのインナーとしても映える。秋冬のレイヤードスタイルに、ほんのり甘さを添える1枚。
・透け感×フリルでフェミニンな印象
・レイヤードに最適な薄手素材
・重ね着で季節感と抜け感をプラス
■[7-livehouse] タートルネック セーター レディース
ベーシックながら、ふんわりとした生地感が心地よいタートルネックセーター。シンプルなデザインで、どんなアウターにも合わせやすい。しっかり厚みがあるのに軽く、毎日の定番として着まわせる。程よいフィット感で首元も暖か。
・ふんわり柔らかな肌ざわり
・厚すぎず軽い着心地
・毎日のスタイリングに合わせやすい定番ニット
■[ビーエヌワン セレクト] ニット セーター レディース
クラシックなハイネックデザインに、ゆるめのシルエットを合わせたトレンド感ある1枚。長めの袖が手元を華奢に見せ、落ち着いたカラー展開で大人っぽく着こなせる。オンオフ問わず使える汎用性の高さも魅力。
・大人っぽいゆるめシルエット
・上品カラーで秋冬コーデに馴染む
・仕事にも休日にも着られる万能デザイン
シンプルなのに着るだけで洗練される“ハイネックトップス”は、秋こそ買い足したいアイテム。素材やカラーで印象を変えれば、毎日のコーデがもっと楽しくなる。重ねても、1枚でも…秋のおしゃれをアップデートしよう。
