ローソン、お芋や栗を使用した新作スイーツなど3品を発売
ローソンは10月21日より、「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」など新作スイーツや菓子パン3品を全国の「ローソン」にて販売する。
ローソン「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」
「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」は、ふんわり生地と2層のマロンクリームが楽しめる新作ロールケーキ。価格は248円(沖縄地域のローソンでは270円)。
ローソン「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」
また、とろけるクリームパン「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」も登場。ふわもち生地の中に、紅はるかのお芋ホイップがたっぷり入っている。価格は192円(沖縄地域のローソンでは225円)。
ローソン「ふわもち生シフォン 焼き芋」
さらに、ふわふわもっちりの新作シフォンケーキ「ふわもち生シフォン 焼き芋」も。価格は279円。
