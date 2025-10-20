ローソンは10月21日より、「プレミアムロールケーキ　2層のマロン」など新作スイーツや菓子パン3品を全国の「ローソン」にて販売する。

ローソン「プレミアムロールケーキ　2層のマロン」

「プレミアムロールケーキ　2層のマロン」は、ふんわり生地と2層のマロンクリームが楽しめる新作ロールケーキ。価格は248円(沖縄地域のローソンでは270円)。

ローソン「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン　おいもホイップ(紅はるか)」

また、とろけるクリームパン「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン　おいもホイップ(紅はるか)」も登場。ふわもち生地の中に、紅はるかのお芋ホイップがたっぷり入っている。価格は192円(沖縄地域のローソンでは225円)。

ローソン「ふわもち生シフォン　焼き芋」

さらに、ふわふわもっちりの新作シフォンケーキ「ふわもち生シフォン　焼き芋」も。価格は279円。