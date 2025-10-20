神戸港で秋の花火イベント きょう20日から5日間連続で 周辺道路で交通規制も
神戸市中央区のメリケンパークで、きょう10月20日（月）から24日（金）までの5日間、港町の秋の夜空を彩る花火イベント「みなとHANABI 2025」が行われます。神戸港に面した会場では、期間中、毎日午後6時30分から約15分間、臨場感のある花火が打ち上げられます。
2022年から秋の涼しい時期での分散開催となった「みなとHANABI」。4度目となる今年は『ひとつの夜空、ふたつの世界』というコンセプトで、前半は音楽なしで花火そのものの美しさを楽しみ、後半は楽曲と連動した演出で異なる世界観を表現するといいます。
メリケンパーク会場では、花火の前後も楽しんでもらおうと、イベントを展開。花火前にはアーティストによるライブが行われ、終演後には「花火の余韻を楽しみながら、時間の許す限りゆったりしてほしい」とパーク内の並木道を照らすライトアップも実施されます。
さらに、パーク来場者には、日替わりデザインのステッカーの配布も。これは、神戸市内のおよそ100店舗で割引や特典が受けられるキャンペーンにも連動したものとなっています。
開催期間中、安全確保のために午後6時から午後7時30分ごろまで、神戸港周辺道路で交通規制が行われるため、主催者は公共交通機関の利用を呼びかけています。
担当者は、「観覧場所と打ち上げ場所はとても距離が近く、間近で大迫力の花火をご覧いただける。5日間あるので、お好きなタイミングで、仕事帰りなどでふらっと来れるのも魅力」と述べています。
「みなとHANABI 2025」は雨天決行、荒天の場合は中止に。開催に関する詳細は公式サイト、公式インスタグラムで案内されます。
※ラジオ関西『サンデー神戸』より