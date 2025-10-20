スイカバーに秋冬のおともだち登場！　ロッテ『チョコ＆バニラバー』　三角形アイスにほっこり

今年も、ロッテから秋冬限定「チョコ＆バニラバー」が登場しました。パッケージには「スイカバーのおともだち！」と書かれていて、まさにスイカバーファミリーの秋冬担当という位置づけ。

今回は、この“おともだちアイス”を実際に食べてみました。

◆「チョコバー」



スイカバーと同じ三角形のフォルム。チョコレート色の表面には、黒いつぶつぶがちらほら。これがココアクッキーです。

ひと口かじると、なめらかなチョコアイスが口の中に広がります。甘さは控えめで、あっさりとした味わいです。ところどころに入っているココアクッキーが食感のアクセントになっていて、最後まで楽しく食べ進められます。

スイカバーのチョコ種とはまた違い、ココアクッキーはより存在感があって、かじるたびに香ばしさが加わります。81キロカロリーと軽めなのもうれしいところです。

◆「バニラバー」



バニラバーは、クリーム色の見た目に、チョコバーと同じくココアクッキーが散りばめられています。こちらもスイカバーおなじみの三角形で、手に持ったときのなつかしさを感じます。

かじってみると、ミルクの優しい甘さが広がります。チョコバーよりもまろやかで、子どもが好きそうな親しみやすい味。バニラアイスに混ざったココアクッキーも、チョコバーと同じように入っています。



チョコとバニラ、どちらも甘すぎず、ココアクッキーの苦みがほんのりきいているのが印象的でした。80キロカロリーとこちらも軽やか。

パッケージには、おなじみのキャラクターが冬の装いで登場。

夏は「すいかばマン」と「かばメロちゃん」だったキャラクターが、マフラーを巻いた姿で「チョコかばマン？」「バニラちゃん？」と名前も秋冬バージョンに。かわいらしいキャラクターが季節感を演出しています。

スティックには環境に配慮した竹素材が使われているのも特徴的。持った感じは木のスティックとほぼ変わりませんが、サステナブルな取り組みになっています。

チョコとバニラが3本ずつ入っているので、家族で分けたり、その日の気分で選んだりできるのが便利です。



夏にはスイカバー、秋冬にはチョコ＆バニラバー。三角形アイスファミリーは、季節ごとに表情を変えて楽しませてくれます。

（文＝minto）