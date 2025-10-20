今日20日の朝は、東京都心で15.1℃になるなど、所々で今季最も低い最低気温となりました。日本海北部には寒気に伴うすじ状の雲が見られ、日中の気温は、北日本ほど上がり方が控えめとなりそうです。最高気温は、北海道と東北では平年並みか平年より低い所が多く、関東から西では平年並みか平年より高い所が多いでしょう。

今日20日朝は東京都心などで今季最低気温

今日20日の朝は、北日本を中心に寒気が流れ込んでおり、日本海北部には寒気に伴うすじ状の雲が見られました。東日本や西日本の一部にも比較的涼しい空気が流れ込んでおり、ヒンヤリとした朝を迎えた所が多くなりました。





今朝の最低気温は、盛岡で5.7℃、東京都心で15.1℃、神戸で18.8℃、徳島で19.1℃になるなど、北日本から西日本の所々で、今季最低気温を観測しました。札幌の今朝の6.7℃は、10月14日の5.4℃に次いで、今季2番目に低い最低気温。福岡の今朝の20.0℃は、今季3番目に低い最低気温です。

昨日19日より日中の気温の上がり方は控えめ

今日20日、日中の気温の上がり方は控えめで、午前11時の気温は、札幌で9.0℃、東京都心で17.7℃、名古屋で24.8℃、大阪と福岡で23.4℃となっています。いずれも昨日19日の同じ時間よりも低く、特に東京都心では、昨日に比べ4.9℃も低い値となっています。

最高気温は北日本と関東などで昨日より低めの予想

今日20日は、このあとも東日本や西日本の南岸にのびる前線や、日本海からの冷たく湿った空気の影響で曇りや雨の所が多く、沖縄を除いて汗ばむ暑さとなる所はほとんどなさそうです。最高気温は、北日本では平年並みか平年より低くなる所が多く、札幌は10℃の予想です。関東から西では、最高気温は平年並みか平年より高い所が多く、東京都心は20℃、名古屋、大阪、福岡は25℃になるでしょう。東京都心では、昨日19日より5℃も低くなるため、服装選びの際はお気をつけください。