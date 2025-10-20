何で私ってこうなの!? ”常識はずれ”な行動ばかりしてしまう…【私の家族って変ですか？ Vol.15】
※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
たくろうは付き合い始めて半年の彼女、ちはると同棲をスタート。しかし、同棲初日からちはるとその家族の非常識ぶりに戸惑うことに。ちはるの両親がアポなしで訪問したくろうの許可なしに泊まっていき、次の週末も泊まりに来ると言い出したり、ちはるはペットボトルは燃えるという理由で資源ごみには出さない。そんな彼女にひとつひとつなぜダメなのか説明するたくろうだったが、ちはるは自分が否定されているように感じて…。
■なぜその服を着ているの？
■またやっちゃった…
ある日のこと。ちはるがたくろうの服を着ているではありませんか…。しかも、たくろうに何の断りもせずに。
借りるなら言ってほしかったと告げるたくろうに、ちはるの家族では服を適当に使い回すからクセが出てしまったのだと謝るちはる。
ちはるの家族にはいいかもしれないけど、自分には言ってほしいとたくろうは告げますが…。
「またやっちゃった…」
ちはるは自分の非常識がまたしてもたくろうを困らせてしまったことに、苦い思いをするのでした…。
(神谷もち)