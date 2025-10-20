【新興国通貨】指標の好結果を受けて対ドルでやや元高＝中国人民元



１１時の中国第３四半期GDPや年初来の小売売上高、鉱工業生産などが予想を上回ったことを受けて、元は対ドルでしっかり。ドル人民元は朝の７．１２８０台から７．１２３０台を付けた。第３四半期GDPは前期の前年比＋５．２％から鈍化も、予想の＋４．７％を上回る＋４．８%となった。

対円では先週末の２１．１２前後から２１．２０台を付けたが、ドル円が戻り高値から売られていることもあり、少し上値が重い。





USDCNY 7.1236 CNYJPY 21.174

