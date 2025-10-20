上野樹里、夫・和田唱＆愛犬との3ショットが「素敵」と話題 仕事終わりの“ほっこり写真”に「素敵な家族」「マリブちゃん樹里さんと似てる」「本当に憧れのご夫婦」の声
俳優・上野樹里（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド・TRICERATOPS（トライセラトップス）の和田唱（49）、愛犬・マリブちゃんとの3ショットを公開した。
【写真】「素敵な家族」「マリブちゃん樹里さんと似てる」上野樹里＆和田唱＆愛犬の“ほっこり”3ショット
上野は現在、自身がデザイン、ディレクション手がけるブランドプロジェクト『TuiKauri（トゥイカウリ）』のポップアップを東京・六本木蔦屋書店2Fで開催中（10月3日〜23）。
「今日は、マリブと唱さんが終わり時間に遊びに来てくれました」と明かし、オフ感あふれる和田、愛犬との3ショットを披露。自身が手がけるブランドのアイテムをまとっているそうで「唱さんもリブパンツ黒着てますね、グレーも持ってます 私はオートミール」と紹介した。
投稿では「連日みなさんご来店ありがとうございます」「たくさんの笑顔に会えて嬉しかったです！」と感謝をつづるとともに、「後もう少し、ポップアップの時間を楽しみましょう」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「わー素敵」「仲良しですね マリブちゃん樹里さんと似てる」「素敵な家族」「みなさんかわいい」「本当に憧れのご夫婦です」など、さまざまな声が寄せられている。
