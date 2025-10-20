綱啓永、原作屈指の人気キャラに本音「怖い」 沖縄ロケではJUNONと海へ
俳優の水上恒司が主演を務める映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）のキックオフイベントが20日、都内で行われ、水上、綱啓永、木戸大聖、JUNON（BE:FIRST）が出席。綱が、役への思いを語った。
【集合ショット】少し緊張？真剣な表情で撮影に応じる水上恒司＆JUNONら
原作は、にいさとるによる同名漫画。けんかしか能のない主人公・桜遥（水上）が最強を目指して入学した風鈴高校を舞台に描かれる。かつて不良の巣窟だった同校は、今や街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”へと変貌しており、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じていく桜の成長が描かれる。
木戸は桜を真っ先に慕い、けんかはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦（にれいあきひこ）役、綱は頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿（ほうふつ）とさせる拳法の使い手で右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役を演じる。
原作屈指の人気キャラを演じる綱は「うれしかったのですが、プレッシャーが半端ない。原作のファンの方にアンチされたら怖いな」としつつ、「役を全うして生きれば画面越しに伝わると考え、怒涛の日々で頑張りました」と充実感をにじませた。
続けて、完成した作品について「原作ファンなんですが、頭の桜のシーンからこれは大丈夫だ！面白い！ってなりました。そこに僕が入れて、本当に幸せだったと思います」と太鼓判を押した。
沖縄で行われたロケ撮影について、綱は「JUNONが『海に行きたい』と。（一緒に）行きました」と充実した日々をすごしたよう。JUNONも「夕日が落ちるタイミングの空の色をしていて」とうなずき、綱も「靴、脱いで入っちゃったりして」とロマンティックな日々を振り返った。
