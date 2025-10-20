『VIVANT』続編、新たなカット公開 あす“新情報”予告にSNSの声「うぉーー！楽しみです!!」
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の公式SNSが更新され、新ショットが公開。さらにあす、新たな情報が明かされることが告知された。
【写真】続編『VIVANT』の“新カット”
新ショットには「NEW INFORMATION WILL BE RELEASED TOMORROW」との文字が書かれており、SNSでは「お知らせのお知らせ、心の準備ができて助かります」「遂にキャスト解禁くるのか？？」「うぉーー！楽しみです!!」など盛り上がりを見せている。
続編は、前作のラストシーンから直結した物語となり、主人公の設定などに変更はない。今回も国内外問わずに大規模ロケを敢行し、世界を駆け巡るという。公式SNSにアップされた最新ショットでは、「THE JOURNEY GOES ON.」「VIVANT COMING BACK 2026」の文字とともに“謎の地下通路”が。ファンからは「前作ラストから気になって仕方なかったので待ち遠しいです！」「ますます期待が膨らむ」「不気味な地下通路…」「楽しみすぎる」などの反応がみられた。
『VIVANT』は、『半沢直樹』シリーズ、『下町ロケット』シリーズ、『陸王』『ドラゴン桜』などを手掛けた福澤克雄氏が演出だけでなく原作も手掛けた完全オリジナルストーリー。予測不能なストーリー展開と映画並みの映像美、主演の堺雅人のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストの競演で大きな注目を集めた。最終回は世帯平均視聴率19.6％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）を記録し、全10話のテレビ放送における総視聴者数は6000万人を突破。テレビ離れが叫ばれる中、圧倒的な存在感を示した。
