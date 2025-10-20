©ABCテレビ

一児のパパであるお笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、我が子に嫌われてもおかしくない“究極の殿堂入り大失態エピソード”を明かした。我が子のトイレトレーニング中に、岡村はなんと下半身丸出しで……!?

岡村といえば、2020年10月に一般女性と結婚し、一児の父になったことでお馴染み。現在我が子に対して、「英語はある程度話せるようになってほしい」と考えていたり、弁当づくりをはじめ、積極的に料理をしている。「年いってからの子ですから、やっぱ周りのお父さん・お母さん若いですよ」「10歳以上はゆうに下」とのことだが、年齢に負けずに我が子から「カッコいい！」と好かれるパパを目指している。

そんな子育てに熱心な岡村も知っておかなければならないのが、関西キッズたちによる「カッコ悪過ぎるパパの姿ランキング」だ。第2位には、「泥酔している姿」がランクインした。

この結果に対して岡村は、「お酒は大丈夫。もう家で飲んでないもん」と自信満々。自宅での飲酒をやめた理由は、まさかの「脱糞したから」！ 岡村いわく、「子どものトイレトレーニングの最中に（泥酔して）バーン漏らした！」そうで、「やらかしまくったから、究極の殿堂入り！」とのこと。

当時の岡村は、何もはかずに便器を抱えるように座り込み、我が子にトイレの扉を開けられ、「パパおっきいのしているね～」と無邪気に言われたのだとか。この大事件を機に彼は、「お家でお酒も飲まへんし、泥酔することもない」そうだ。恥ずかしそうに語る岡村に、同じく子どもをもつタレントのなるみと吉本新喜劇の座長・すっちーは、「お前がトレーニングせえってな」「もう取り返しつかないですよね。何をしようが」と爆笑した。

なお、岡村の大失態エピソードは、10月13日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で明らかになった。同放送回では、番組スタッフが関西キッズ300人に調査した「パパのカッコ良過ぎる姿ランキング」と、番外編「カッコ悪過ぎるパパの姿ランキング」を発表。子どもたちの忖度ない意見に、岡村、なるみ、すっちーはうなりまくった。

