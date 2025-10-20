TENZING（テンジン）ジップトップタイプ

株式会社ワイドトレードは、Summit Creativeブランドのカメラ用バックパック「TENZING」を対象としたキャッシュバックキャンペーンを実施する。購入・応募者に一律で5,000円を還元する。

ジップトップ、ロールトップの両タイプ、全色をのTENZING（テンジン）製品が対象。応募者にはVJAギフトカード5,000円分が送られる。

TENZINGは、アウトドアシーンでの利用を想定したカメラ用バックパック。ファスナー式のジップトップと、容量を拡張できるロールトップから上部の開口部を選べる。

対象購入期間

2025年11月1日（土）～2026年1月4日（日）

応募締切

2026年1月31日（土）

対象製品

申し込み方法

TENZING 35Lジップトップ（ブラック、オレンジ、ブルー） TENZING 45Lジップトップ（ブラック、オレンジ、ブルー） TENZING 40Lロールトップ（ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュ） TENZING 50Lロールトップ（ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュ）

公式サイトからダウンロードした申込書に、レシートまたは領収書のコピーと、製品付属の正規品認定証のコピーを同封し、所定の住所へ送付。

公式ページ

【キャンペーン情報】2025/11/1 ～2026/1/4 Summit Creativeキャッシュバックキャンペーン - サミットクリエイティブ SUMMIT CREATIVE JAPAN