キャンペーン：Summit Creative「TENZING」購入で5,000円がキャッシュバック アウトドア向けバックパックの全色・全タイプが対象
TENZING（テンジン）ジップトップタイプ
株式会社ワイドトレードは、Summit Creativeブランドのカメラ用バックパック「TENZING」を対象としたキャッシュバックキャンペーンを実施する。購入・応募者に一律で5,000円を還元する。
ジップトップ、ロールトップの両タイプ、全色をのTENZING（テンジン）製品が対象。応募者にはVJAギフトカード5,000円分が送られる。
TENZINGは、アウトドアシーンでの利用を想定したカメラ用バックパック。ファスナー式のジップトップと、容量を拡張できるロールトップから上部の開口部を選べる。
対象購入期間
2025年11月1日（土）～2026年1月4日（日）
応募締切
2026年1月31日（土）
対象製品TENZING 35Lジップトップ（ブラック、オレンジ、ブルー） TENZING 45Lジップトップ（ブラック、オレンジ、ブルー） TENZING 40Lロールトップ（ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュ） TENZING 50Lロールトップ（ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュ）
申し込み方法
公式サイトからダウンロードした申込書に、レシートまたは領収書のコピーと、製品付属の正規品認定証のコピーを同封し、所定の住所へ送付。
公式ページ
