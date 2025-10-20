ガールグループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）とコラボレーションしたＨＹＢＥオリジナルストーリーのウェブ漫画「夏の月：ザ・キュプリズ」（以下「夏の月」）が韓国を飛び出し、世界６地域で順次連載を開始するとＨＹＢＥ（ハイブ）が２０日、発表した。

同作は日本をはじめ、アメリカ、台湾、タイ、インドネシアの各地域の言語に翻訳され、ＮＡＶＥＲ ＷＥＢＴＯＯＮグローバルサービスを通じて、１０月２０日および２１日（現地時間）に公開されるという。日本ではＬＩＮＥマンガで、１０月２１日（火）０時より配信開始となり、以降、毎週火曜日０時に最新話が更新される。

「夏の月」は、校内で開催される「サマームーン祭り」を前に「魔法少女」となった、ごく普通の５人の女子高生のドタバタな日常を描いたＫ-学園ファンタジーシリーズ。韓国では公開直後からファンのみならず、多くの読者からも大きな反響を呼んでいる。

ＨＹＢＥは、「『夏の月』の韓国国内ローンチ時、読者の皆さまからいただいた熱烈な支持が、今回のグローバル展開を迅速に進める原動力となった。今後は、アーティストとストーリーのシナジーを最大化し、これまでに蓄積したコンテンツ拡張のノウハウを存分に活用することで、ストーリーＩＰを中心に、多角的に楽しめる新しいエンターテイメントコンテンツを提供していく」とコメントしている。